Fatal accidente enluta al deporte nacional: muere entrenador de reconocida escuela de béisbol

El ciudadano Erick Castillo, entrenador de una reconocida escuela de béisbol de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, falleció trágicamente tras sufrir un accidente en su moto.

El fatal accidente se registró en horas de la tarde de este domingo, la avenida Ribereña, a la altura del Distribuidor Jirahara.

Erick Castillo se desempeñaba como entrenador de la Escuela de Béisbol Menor EC9. Testigos del hecho señalaron que la moto perdió estabilidad y derrapó. Eso provocó que el entrenador impactara contra un muro y cayera desde una altura de, aproximadamente, 20 metros, reportó Noticias Barquisimeto.

Funcionarios de los cuerpos de rescate acudieron rápidamente al sitio del suceso para trasladar al deportista hasta el Hospital Central Antonio María Pineda, en la capital larense. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Familiares lamentan la partida del entrenador

Erick Castillo fue el fundador de la Escuela EC9 y dedicó años a enseñar disciplina, constancia y amor por el deporte a niños y adolescentes.

Compañeros de equipo, padres, jugadores y entrenadores expresaron su pesar a través de mensajes de condolencia en redes sociales. Recordaron a Castillo como un mentor exigente y un amigo cercano, siempre dispuesto a apoyar a quien lo necesitara.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Mientras, familiares y allegados preparan los actos velatorios que reunirán a la familia beisbolera local para darle el último adiós.

Cifra de accidentes viales en Venezuela

Para mediados de este año, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 289 siniestros viales en junio de 2025, en los que 115 personas fallecieron y otras 458 resultaron lesionadas.

Del total de fallecidos, 94 eran hombres y 21 mujeres. Los motorizados encabezaron la lista de víctimas fatales, con 63 casos (57 %).

También se reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 39,8 por cada 100 accidentes de tránsito.

De los 289 accidentes registrados, el exceso de velocidad estuvo presente en al menos 162 casos (60,90 %).

También se identificaron 61 incidentes vinculados con la imprudencia del conductor (22,93 %), fallas mecánicas en 21 reportes (7,8 %) y consumo de alcohol en 5 casos (1,88 %).

El OSV totalizó al menos 109 accidentes de tránsito en la categoría de choques simples (37,72 %); 54 derrapes de motocicletas (18,69 %); 47 arrollamientos (16,26 %); 42 casos de choques con objetos fijos (14,53 %); 23 vuelcos de vehículos (10,69 %) y otras formas (4,84 %).

Al menos 165 eventos ocurrieron en vías urbanas, principalmente en avenidas, calles y autopistas. El resto ocurrió en zonas rurales, como carreteras secundarias.

