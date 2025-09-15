El aberrante crimen que cometió un venezolano contra una adolescente: localizan a la víctima en la vivienda de su agresor

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano y otro de origen ecuatoriano resultaron detenidos por un aberrante crimen contra una adolescente de 13 años.

Las autoridades enviaron a los presuntos agresores a por su presunta participación en el abuso sexual contra una jovencita, en Valdivia, en la región de Los Ríos (Chile).

El Juzgado de Garantía de Valdivia imputó al venezolano, de 22 años de edad, y al ecuatoriano, de 35 años, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en perjuicio de una niña de 13 años.

De acuerdo con los reportes del crimen, el hecho se produjo en el contexto de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Encuentran a la víctima en la vivienda de su agresor

Desde la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, la comisario Yenifer Lineros, indicó que la investigación se inició luego de que funcionarios de la Brigada de Homicidios recibieran una denuncia de “presunta desgracia de la menor”.

La oficial de la policía civil indicó el desarrollo de las investigaciones llevó a los oficiales hasta los domicilios de los imputados, uno en el sector de Las Ánimas y otro en población Los Jazmines. La víctima se localizó en esta última vivienda.

La Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la fiscalía regional de Los Ríos dirige el proceso legal de este violento crimen.

El organismo persecutor formalizó a los imputados por el delito de “violación de menor de 14 años”.

Además, a uno de los implicados se les sumó el cargo de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Prisión preventiva para venezolano y su cómplice

Tras la captura de los acusados, la víctima quedó bajo el resguardo pertinente por parte de las autoridades.

En cuanto al venezolano y su cómplice, el Tribunal ordenó su prisión preventiva, por el peligro para la seguridad de la víctima, de la sociedad y el riesgo de fuga.

