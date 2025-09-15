Justicia

Condena de 30 años contra tres personas en Portuguesa: estos son los delitos

Se logró la sentencia condenatoria a 30 años de prisión contra estas tres personas por tráfico de sustancias estupefacientes

Domingo, 14 de septiembre de 2025
Al menos tres personas recibieron la condena de 30 años por diversos delitos en el estado Portuguesa.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), informó sobre la condena contra tres personas en Portuguesa.

Condena de 30 años contra tres personas en Portuguesa

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, los detenidos fueron identificados como Jorge Betancourt, Gabriel Francos y Yulisbeth Medina.

Asimismo, indica que se logró la sentencia condenatoria a 30 años de prisión contra estas tres personas por tráfico de sustancias estupefacientes.

Delitos de condena

En este sentido, resalta el fiscal Saab, que "dichos delincuentes intentaban trasladar (24,4kg) de presunta droga denominada Marihuana, ocultos en un vehículo, ocasionándole un grande daño al estado venezolano".

Agrega que la condena responde a los delitos: Tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y Asociación. 

 

