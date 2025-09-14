Investigan causas de terrible accidente que dejó tres muertos: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este domingo 14 de septiembre de 2025, fue registrado un accidente de tránsito en Ciudad Bolívar. Según el reporte de los Bomberos de Angostura del Orinoco, la colisión fue entre un vehículo marca Renault y una motocicleta.

Este accidente de tránsito, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una herida y el hecho ocurrió en la prolongación de la avenida Paseo Orinoco.

En el reporte de las autoridades, se informa que el suceso ocurrió alrededor de las 7:45 a.m., cerca de la Cruz del Perdón, en la parroquia Catedral del municipio Angostura del Orinoco. La noticia del siniestro se difundió rápidamente, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad de la zona.

La Unidad R-08 del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Bolívar se dirigió al lugar para confirmar la colisión que involucraba a un carro Renault Megane y una motocicleta Toro de color gris.

Rescate y atención de heridos

Al lugar del accidente acudieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de Protección Civil, quienes colaboraron en el manejo de la situación, además el equipo de rescate de los bomberos se encargó de las labores de atención y verificación de los fallecidos. El herido fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención inmediata, mientras que las otras tres personas involucradas perdieron la vida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades aún investigan las causas del accidente para esclarecer los hechos y notificar a los familiares de las víctimas.

