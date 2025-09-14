Mujer se hizo pasar por diputada para liberar a un preso: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Carabobo, detuvieron a Rosa Amelia Magallanes, quien se hacia pasar por diputada del Consejo Legislativo en la entidad (CLEC), para exigir la liberación de un ciudadano.

La mujer se presentó en la División Motorizada de la PNB, sede Valencia, dónde los amenazó de "usar sus influencias" si no liberaban a un sujeto que estaba siendo. verificado en el Sistema de Información Policial (Siipol), indicó el organismo de seguridad en su cuenta de Instagram.

Los funcionarios explicaron en la red social que corroboraron su credencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde les indicaron que la mujer actualmente no era diputada, pues su periodo estaba vencido.

Además, se comunicaron con el presidente del CLEC, Alexander Suárez, quien aseguró que Magallanes no era diputada suplente, que ella tenía prohibida la entrada al parlamento regional y era reincidente, ya que se apersonaba a los despachos policiales a exigir liberación de ciudadanos.

Ante esto, la mujer fue detenida por estar presuntamente incursa en tráfico de influencias, usurpación de funciones, falsa atestación e incitación al odio.