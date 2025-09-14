Detenidos en El Hatillo: así extorsionaron a una mujer para obtener beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a Delinyer Daniel Suárez Chapellín (31) y Óscar Alejandro Álvarez Salcedo (31) en La Boyera, municipio El Hatillo, estado Miranda, luego de recibir una denuncia por extorsión.

La víctima denunció que Suárez Chapellín la grabó sin su consentimiento durante un encuentro íntimo. Después, envió el video a Álvarez Salcedo, quien obtuvo líneas telefónicas internacionales para contactar a la joven, para exigir criptomonedas y evitar que el material fuera enviado a su novio.

Según lo publicado en la cuenta de Instagram del director del Cicpc, Douglas Rico, la víctima pidió ayuda a Óscar para conseguir el dinero, sin saber que él también estaba involucrado.

El sujeto le hizo llegar comprobantes de pago falsos y le dijo que debía devolverle el dinero o en caso de no contar con el efectivo, podía pagarle con favores sexuales para no "levantar sospechas" ante los extorsionadores.

Durante la captura de los sujetos, fueron recuperados como evidencia dos celulares usados como medio de comisión. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 74 del Ministerio Público y la División de Investigaciones de Extorsión.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube