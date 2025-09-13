¡En imágenes! Incendio en edificio de Los Palos Grandes: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este sábado, se registró un incendio en un apartamento de uno de los edificios ubicado en la avenida Andrés Bello de Los Palos Grandes, municipio Chacao, estado Miranda.

A través de la plataforma Instagram, el alcalde del municipio, Gustavo Duque, y Salud Chacao, informaron sobre el siniestro de este sábado.

Incendio en Los Palos Grandes

De acuerdo con el burgomaestre, a las 04:48 de la tarde, en el lugar del incendio estaban comisiones de Protección Civil Chacao, Policía Municipal de Chacao y de Salud Chacao para brindar atención.

Asimismo, indica que el siniestro ocurrió en el piso 1 de la residencia Plaza 1, en la avenida Andrés Bello de Los Palos Grandes.

Agregó que en el lugar estuvieron presentes Luis Giménez, el presidente de Salud Chacao y Luis Fernández, Comisario Mayor y director de Seguridad Ciudadana del municipio.

Adicionalmente señaló que los vecinos hicieron un llamado oportuno a las autoridades ante la salida de humo desde el piso 1 del edificio antes mensionado.

Afortunadamente, informó que el incendio fue totalmente controlado por las autoridades del municipio Chacao.

Atención a lesionados

A través de su cuenta en Instagram, Salud Chacao informó que atendió a las personas afectadas tras el incendio, incluyendo adultos mayores, mascotas y demás vecinos.

Sobre las causas del siniestro, Duque informó que al parecer un cable suelto en un calentador de agua se recalentó, lo que provocó el incendio.

Dentro del apartamento, solo se encontraba una mascota, la cual recibió atención médica por inhalación de humo al igual que una vecina adulta mayor quien presentó una crisis hipertensiva.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube