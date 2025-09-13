"El monstruo de Quenepe": ¿Qué secretos del caso se revelan tras su captura?

Suscríbete a nuestros canales

La coordinación entre los cuerpos de seguridad de La Guaira y Bolívar permitió la captura en tiempo récord de Audys Javier Ortiz Oviedo, señalado como "el monstruo de Quenepe", por el presunto abuso sexual de su hijastra de 11 años de edad. El sujeto fue detenido en la frontera con Brasil, donde intentaba evadir a las autoridades.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, confirmó la captura de Ortiz, quien fue localizado en la población de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana. Al momento de la detención, el hombre tenía en su poder un pasaje con destino a Brasil, lo que confirma su intento de fuga del país.

Este operativo movilizó a efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Bolívar, el SEBIN y el CICPC.

El caso de Ortiz Oviedo quedó a la orden del Ministerio Público, que ahora asume el proceso de judicialización para determinar su culpabilidad y dictar una sentencia por el crimen cometido contra la menor.

