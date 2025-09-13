Hombre envía este mensaje a su expareja antes de vengarse: Nunca me vas a perdonar

Suscríbete a nuestros canales

André Morosini decidió cometer un crimen hace una semana para generarle un daño irreparable a su expareja Micaela Ramos, y, a su vez, estremeció a todo Uruguay.

El pasado miércoles, Morosini violó por tercera vez la medida perimetral que su expareja y madre de los hijos de ambos había solicitado contra él por violencia doméstica.

La mujer afirmó que su expareja entró ese día por la fuerza a su casa, ubicada en el departamento de Soriana, y se llevó a los niños de 2 y 6 años.

“Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo”, pidió la mujer en un video de su cuenta de Facebook, refiere TN.

Inmediatamente, un operativo policial para buscar a los pequeños y al sujeto.

Poco antes de ese mismo día, el hombre se contactó con un miembro de su familia y envió un mensaje escalofriante.

“Ya está. Esto no tiene solución. Mi cabeza está podrida. Mis hijos son lo que más amo. No tengo vuelta. Y no puedo irme de este mundo sin ellos. Sé que nunca me vas a perdonar“, dijo en un audio, según informó El País.

Además, contó que había intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones y que no comía hace varios días.

"Yo no quiero lastimar a nadie, pero no tengo opción“, remarcó en el mismo mensaje de voz.

¿Qué le hizo a los niños?

La búsqueda de dos días, que generó la movilización de más de 300 policías, buzos, equipos técnicos, vecinos voluntarios y hasta una alerta internacional de Interpol, cerró de la peor manera.

Los funcionarios se desplegaron en el arroyo Don Esteban, en las inmediaciones de Young, departamento de Río Negro en donde encontraron a Alfonsina y Francisco junto a su padre 28 años, dentro de un auto que estaba sumergido a tres metros de profundidad.

El jefe de Policía de Soriano, Luis Enrique Rodríguez, explicó que montaron un operativo en varios departamentos del litoral, con puestos de control y despliegue aéreo.

Sin embargo, la rapidez con la que Morosini abandonó Soriano y el tiempo que transcurrió hasta que la denuncia ingresó formalmente, le permitieron avanzar con ventaja.

En tal sentido, sostuvo que en el accionar del padre “primó la premeditación” y una “inmediatez” que sorprendió a los investigadores, reseñó el periódico uruguayo El Telégrafo.

Por su parte, el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, informó que la fiscal de Soriano, Paula Goyeni, determinó que se trata claramente de un caso de violencia vicaria.

“Es decir, el asesinato de los niños como una forma extrema de violencia contra la madre, en un contexto de violencia de género previa”, dijo Benech.