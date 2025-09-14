Insólito: joven recibe regalo de cumpleaños que la llevó a la muerte

Suscríbete a nuestros canales

Marilha Menezes Antunes murió en una clínica privada de Río de Janeiro, Brasil, luego de recibir un paro cardíaco el pasado lunes durante una liposucción con injerto de glúteos que solicitó como regalo el 1º de septiembre, cuando cumplió 28 años.

De acuerdo a la información policial, el médico de la clínica Amacor responsable del procedimiento explicó que Marilha sufrió una broncoaspiración seguida de un paro cardiorrespiratorio, refiere TN.

Los médicos llamaron a una ambulancia para iniciar los primeros auxilios, pero la respuesta llegó tarde.

Familia de la joven

Según contó su hermana Carolina Menezes al sitio g1, la joven era sana y se había realizado todas las pruebas necesarias.

Aseguró que la clínica no tenía los medios adecuados para casos críticos y que llamaron a la ambulancia recién cuando la situación ya era grave,

“Pregunté si alguien se sentía mal, pero nadie respondió. Subí al quirófano y vi al médico intentando reanimar a mi hermana. Pregunté qué necesitaba y me dijo ‘oxígeno’. Tardaron en pedir ayuda, y eso fue clave”, recordó con emoción Carolina sobre la dura escena que presenció.

La mujer contó que ella también llamó a emergencias y a la Policía “porque el médico no le explicó lo que había pasado”.

"Intentaron reanimar a mi hermana durante 90 minutos. Mi hermana era la vida. La llevé para cumplir un sueño y murió”, se lamentó la mujer.

El informe preliminar del Instituto Médico Forense de Campo Grande (IML) indica que la muerte de la joven fue causada por “fuerza contundente” y hemorragia interna.

El caso de la joven, que dejó un hijo de seis años, está siendo investigado por las autoridades de Brasil.