Surgen detalles sobre caso de motorizado que cayó al rio Guaire: bomberos localizan a la víctima

Luego de tres días de búsqueda, funcionarios del Cuerpo de bomberos de Caracas localizaron el cuerpo del joven que cayó a las aguas del río Guaire, tras un accidente vial que se registró durante el fin de semana.

De acuerdo con el informe de la División de Rescate y Operaciones Especiales, cerca de las 08:00 de la mañana de este miércoles, 10 de septiembre, se encontraron los retos del infortunado, a la altura del Mercal del puente del llanito, en la Parroquia Petare, del municipio Sucre.

Los funcionarios lo describieron como una persona adulta de sexo masculino, de aproximadamente 22 años de edad, quien tenía alrededor de cuatro días desaparecido en las riberas del rio Guaire.

El motorizado cayó al rio Guaire tras colisión en la autopista

Días antes, se conoció que el joven había caído al afluente, como consecuencia de una colisión, mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta.

El motorizado se movilizaba por la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de la Maternidad Concepción Palacios, en San Martín (municipio Libertador), cuando chocó contra la defensa y cayó al cauce del río.

De acuerdo con los reportes del incidente, la víctima respondía al nombre de Johangel Rafael Zúñiga Flores.

Tras el siniestro vial, las autoridades iniciaron la búsqueda del joven, la cual se complicó debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, las labores, que se retomaron este martes 9 de septiembre, culminaron con el hallazgo del cuerpo sin vida del afectado.

Recuperan el cuerpo del infortunado

Los rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Caracas lograron la recuperación del cadáver de manera eficiente y segura, publicó la entidad.

El Cuerpo de Investigaciónes Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) serán los encargados de realizar el levantamiento y de iniciar con las investigaciones pertinentes.

En el lugar del rescate estuvieron presentes los funcionarios de Bomberos de Miranda, Protección Civil, y personal de Ángeles de la Autopista.

