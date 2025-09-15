Oscuro acuerdo al descubierto en Anzoátegui: incluía a una niña de 12 años

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía de El Tigre, en el estado Anzoátegui, detuvieron a un hombre y una mujer por presunta omisión ante caso de abuso sexual contra una niña de 12 años.

De acuerdo con la cuenta de Instagram del organismo policial, entre los detenidos está la mamá de la menor de edad.

Explicó que los funcionarios iniciaron una investigación contra las personas tras recibir una denuncia formal por medio del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el proceso los efectivos descubrieron que el hombre de 19 años mantenía “una relación sentimental” con la víctima, a quien albergó en su residencia durante tres días.

Una situación que presuntamente había permitido la mamá a cambio de artículos de primera necesidad.

La aprehensión se llevó a cabo en el sector Alta Vista I, ubicado en el municipio Francisco de Miranda.

Por su parte, la niña fue trasladada al servicio de medicina forense para su debida evaluación.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

¿Dónde denunciar casos de abuso sexual?

Denuncia ante los cuerpos policiales (municipal, estadal o nacional).

También está la Unidad de Atención a la Víctima ubicadas en las sedes del Ministerio Público (MP) desplegadas en todo el país; también las personas pueden llamar al 0-800-fisca-00.

En caso de que la víctima sea menor de edad, se puede formalizar la denuncia ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.