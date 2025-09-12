Detenido un exfiscal por extorsión: Tarek William Saab revela un nuevo caso de corrupción

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó, reveló un nuevo caso de corrupción y anunció la aprehensión de un exfiscal por extorsión.

A través de las redes sociales del Ministerio Público, se dio a conocer el caso que se registró en el estado Sucre.

Detenido un exfiscal por extorsión

De acuerdo con el reporte, el aprehendido está identificado como Ygnacio José López Arias, exfiscal 2.º de Ambiente (Sucre).

El hombre habría sido denunciado por una víctima a quien dicho funcionario estaba extorsionando para resolver su caso.

"Dicho exfiscal se encuentra incurso en delitos tipificados en la ley contra la corrupción y, en consecuencia de los mismos, luego de ser imputado por el #MP, quedará privado de libertad", agrega la publicación de Instagram del Ministerio Público.

Operación anticorrupción

El pasado miércoles 10 de septiembre, Tarek William Saab confirmó el desarrollo de una nueva operación anticorrupción ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula, entre otros cargos, a varios jueces y fiscales.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales del Ministerio Público (MP), reveló detalles e informó sobre un grupo de funcionarios aprehendidos.

Indicó que la iniciativa, desarrollada en medio de un gran apoyo popular, se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.



"Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental", agrega el escrito.

Saab precisó en el comunicado que con dicha actuación, suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la ley y la Constitución.

