Fiscales y jueces en la mira: operativo anticorrupción del Ministerio Público deja esta cifra de detenidos

A través de un comunicado compartido en las redes sociales del Ministerio Público se revelaron los detalles.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 10:25 am
Este miércoles 10 de septiembre, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó el desarrollo de una nueva operación anticorrupción ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula, entre otros cargos, a varios jueces y fiscales.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales del Ministerio Público (MP), reveló detalles e informó sobre un grupo de funcionarios aprehendidos.

En tal sentido, indicó que la iniciativa, desarrollada en medio de un gran apoyo popular, se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.

*Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental", agrega el escrito.

¿Cuántos funcionarios judicializados por la comisión de delitos contrarios a la ley?

Saab precisó en el comunicado que con dicha actuación, suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la ley y la Constitución.

Además, advirtió que "el Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino y pretendan enlodar la buena marcha de la administración de justicia, la paz y los derechos humanos en Venezuela".

Miércoles 10 de Septiembre - 2025
