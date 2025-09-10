Ministerio Pública imputa a otros dos exficales de Carabobo: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) imputó y privó de libertad a Pedro Amaya y Freddy Franco, Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía 1era del estado Carabobo, por diversos delitos.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo donde precisó que los delitos por los que fueron imputados son Extorsión Agravada, Privación Ilegítima de Libertad, Retraso u Omisión Intencional de Funciones y Asociación.

“En virtud que dichos sujetos eran partícipes directos en los hechos de Extorsión, cometido por el delincuente Rafael Reyna; quien se encuentra procesado y privado de libertad en un centro de reclusión de la capital”, indicó Saab.

Recordó que en un procedimiento anterior, el MP realizó la imputación en contra del exfiscal Superior de la entidad Miguel José Duran Trejo, junto a los 10 exfiscales por la presunta comisión de los delitos de Obstrucción a la Administración de Justicia, Ventajas o Beneficios Económicos de Funcionarias Públicas o Funcionarios Públicos, Retraso u Omisión Intencional de Funciones Agravada, Uso indebido de información o datos reservados y Asociación.

De esta manera, destacó que hasta la fecha han procesado ante la justicia a 570 exfuncionarios del Ministerio Público por diferentes delitos.