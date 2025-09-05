Ministerio Público depura red de corrupción en Carabobo: ¿cuántas imputaciones han logrado hasta la fecha?

Suscríbete a nuestros canales

Un exfiscal superior del estado Carabobo, identificado como Miguel José Duran Trejo, fue imputado por el Ministerio Público (MP) por uso indebido de información o datos reservados y asociación.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, precisando que a este proceso de imputación también están 10 exficales por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarios Públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada y uso indebido de información o datos reservados y asociación.

Estos exfuncionarios quedaron identificados como Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Angel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Angel Dorta Sivira.

“Dichos ex funcionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con el delincuente Rafael Reyna, abogado que exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerlos en las investigaciones y simulando ser fiscal del Ministerio Público, proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la jurisdicción, entre esas comunicaciones destacan trámites vinculados a diferentes procesos penales que por su competencia deben ser exclusivamente tratados por fiscales debidamente acreditados”, explicó Saab.

Balance de su gestión contra la corrupción

Agregó que bajo su gestión han procesado 556 exfuncionarios del MP, de los cuales 138 ya se encuentran acusados, cuyos juicios avanzan con pronóstico de condena ejemplar.

“Asimismo de los juicios culminados se han obtenido hasta ahora un total de 54 sentencias condenatorias. Igualmente se han logrado imputar a 285 ex funcionarios, lográndose avanzar en dichas causas”, dijo Saab.