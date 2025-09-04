Casos virales: dos delitos de maltrato animal que investiga el Ministerio Público

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) anunció este jueves la investigación por lo hechos ocurridos en la Feria Tintorero, que podría estar relacionado con el delito de maltrato animal.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, que para este proceso designaron a la Fiscalía 86 Nacional y Fiscalía 23 en materia de Defensa Ambiental.

En la feria “se observa a través de un video viral en redes sociales a varios sujetos golpear y patear de forma cobarde a un toro, ocasionándole un grave daño al indefenso animal”.

Agregó, en su cuenta de Instagram, que la Fiscalía 86 Nacional, especializada en Defensa y Delito Ambiental, investigará una presunta comercialización de fauna silvestre en Petare.

“Para sancionar los hechos relacionados con la presunta comercialización de fauna silvestre (Guacamayas), delitos estos considerados graves y que constituye uno de los factores que inciden en la pérdida de diversidad biológica”, dijo Saab.

Venezuela no permite el maltrato animal

El Ministerio Público sanciona con cárcel y multa a aquellas personas que atenten contra la vida de animales.

Entre los delitos incluídos en el maltrato animal se encuentran la privación de luz, aire, sombras, alimentos, movimientos, abrigo e higiene, en ellos establecen una pena de dos a cinco años de prisión, y multas de 1.000 a 2.000 Unidades Tributarias (UT).

Si algunos de estos delitos fueron grabados, tendrá una pena de prisión adicional de tres a seis años de prisión y multas de 600 a 1.000 UT.

¿Cómo denunciar maltrato animal en el país?

Fiscalías Municipales o a la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público

La División de Delitos Ambientales del Cicpc

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (CPNB)

Organizaciones como Misión Nevado

Consejo Comunal, la autoridad parroquial o un juez de paz.

Es importante mencionar que al momento de denunciar se presenten pruebas de delito con fotos o videos.