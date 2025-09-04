Accidentes de motos en Venezuela: cinco causas principales

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, el uso de las motocicletas continúa creciendo debido a su agilidad en el tráfico y su bajo costo.

Sin embargo, este aumento provoca también un incremento alarmante de accidentes, lesiones y muertes.

La velocidad, la imprudencia y la falta de conocimiento de las normas son solo algunos de los factores detrás de estos siniestros, que son un problema complejo que afecta a los conductores y a su entorno.

Las cinco causas principales de accidentes de moto

De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Civil Motos por la Vida, en conjunto con información obtenida de entes oficiales como el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), las causas más comunes son:

Imprudencia al volante: la falta de respeto a las normas de tránsito, como no detenerse en un semáforo en rojo, circular en sentido contrario o realizar adelantamientos indebidos.

Exceso de velocidad: A mayor velocidad, menor tiempo de reacción y mayor la probabilidad de perder el control del vehículo.

Falta de mantenimiento: Un alto porcentaje de motos que circulan por el país no cuenta con un mantenimiento adecuado. Neumáticos desgastados, frenos en mal estado o luces defectuosas son factores que comprometen seriamente la seguridad del motorizado y de quienes lo rodean.

No usar equipo de seguridad: El uso del casco y el equipo de protección adecuado es vital para mitigar las consecuencias de un accidente.

Mal estado de las vías: La presencia de baches, huecos, alcantarillas abiertas o asfalto en malas condiciones es un riesgo constante para los motorizados, quienes pueden perder el control del vehículo al intentar esquivarlos.

¿Qué dicen las cifras?

Según la Unidad de Siniestralidad Vial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la mayoría de los accidentes de tránsito en Venezuela involucran motocicletas.

En 2024, se reportó un incremento en la siniestralidad de un 15 % en comparación con el año anterior, siendo el factor humano la causa principal en más del 80 % de los casos.

Además, cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) indican que los accidentes de tránsito, en su mayoría de motos, se ubican entre las principales causas de muerte de jóvenes en el país.

De acuerdo con reportes de la PNB, los estados con mayor incidencia de accidentes de tránsito de motos son Miranda, Carabobo y Zulia, debido a su alta densidad poblacional y el volumen de tráfico de motocicletas. La capital, Caracas, registra un número elevado de siniestros, especialmente en las zonas de mayor circulación de motorizados.

Impacto de los casos más recientes de accidentes

El 4 de agosto se reportó en la localidad de San José, en Zulia, la muerte de un joven de 17 años recién graduado de bachiller, tras un accidente de motocicleta. Su acompañante de 18 años resultó gravemente herido.

Otro accidente fue reportado por el comandante de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, en la carretera Panamericana. Dos ciudadanos perdieron la vida al chocar contra un vehículo tipo sedán.

En El Tigre, el conductor de un camión que transitaba por la vía El Tigrito y se disponía a cruzar hacia Agua Santa, fue impactado por el costado derecho de la plataforma por unos motorizados que transitaban. El hecho, que ocurrió el viernes 29 de julio, dejó un saldo trágico de un fallecido de 33 años, conductor de la moto Bera SBR, y un herido, su acompañante de 18 años.

