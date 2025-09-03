Motos en la mira: seis medidas claves que ponen freno a los conductores de dos ruedas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El uso masivo de motocicletas en Venezuela trae consigo un aumento preocupante en los accidentes de tránsito. Por ello, las autoridades se ven en la necesidad de endurecer las medidas de seguridad.

De forma similar, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) registró que en enero de 2025, al menos 63 de las 127 personas fallecidas en accidentes de tránsito eran motorizados, lo que representa el 50% de los casos.

Accidentes de motorizados encienden las alarmas en Venezuela

El más reciente informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), el pasado junio de 2025 dejó también un saldo trágico: 289 siniestros, 115 personas fallecidas y 458 lesionadas.

La coordinadora del OSV, Rosibel González, destacó que la mayoría de los fallecidos son jóvenes de entre 25 y 29 años, y los menores de edad y adolescentes continúan siendo víctimas frecuentes.

El análisis del OSV también reveló que el exceso de velocidad es el principal factor en los accidentes, presente en el 60,90% de los casos (162 incidentes). Le siguen la imprudencia del conductor (22,93%) y las fallas mecánicas (7,8%).

Las motocicletas estuvieron involucradas en el 54,7% de los incidentes (236 unidades), superando a todos los demás tipos de vehículos. La mayoría de los accidentes (155) ocurrieron de lunes a jueves, con un pico en las mañanas, principalmente en vías urbanas como avenidas, calles y autopistas.

Directrices a seguir para los motorizados

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), en coordinación con otras entidades, puso en marcha un plan de seguridad vial integral. Este plan no solo busca imponer sanciones, sino también educar a los conductores.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que se dio inicio a la tercera fase del Plan Conduce por la Vida, con la implementación de la campaña “Si enciendes tu moto, no apagues tu vida”, con el objetivo de concienciar sobre el respeto a las normas.

Las principales medidas que se están llevando a cabo son:

Promoción del uso del casco integral: prohibiendo el uso de otros tipos de cascos considerados inseguros.

Prohibición de las "motopiruetas": es calificada como delito y las autoridades tienen la instrucción de detener a quienes la realicen.

Restricción del transporte de menores: Se prohíbe el traslado de niños menores de 10 años como pasajeros en motocicletas.

Control del exceso de velocidad: A través de puntos de control y campañas educativas.

Educación y concientización: difusión de campañas mediáticas y la entrega de material educativo.

Control de documentos y equipos: se verifica que los motorizados cuenten con su documentación en regla (licencia, seguro, etc.)

Las multas por incumplimiento oscilan entre 1 y 10 unidades tributarias, con la posibilidad de suspender las licencias por hasta 6 meses y la retención de vehículos por 90 días, según la Ley de Transporte Terrestre.

Plan de seguridad desplegado en el territorio

En el municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui, más de 300 motocicletas fueron incautadas por las fuerzas de seguridad durante el pasado fin de semana.

Los vehículos confiscados fueron llevados a las sedes de la Policía de Anzoátegui, la Policía Municipal de Simón Rodríguez y la Guardia Nacional Bolivariana. Las principales infracciones detectadas fueron la circulación fuera de los horarios permitidos y la falta de uso del casco, factores que ponen en grave peligro la vida de los conductores.

