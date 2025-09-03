¿Qué pronostica el Inameh para la tarde y noche en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Este 3 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló en su pronóstico cielo parcialmente nublado.

Además, núcleos convectivos de rápida evolución acompañados de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas.

De acuerdo con el Inameh, en áreas de Bolívar, Amazonas, noreste de Apure, norte de Guárico, zonas de montaña de Miranda y en la costa este de Falcón.

Asimismo, se observa nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en los Andes y Zulia.

Durante la mañana se esperan algunas lluvias y chubascos dispersos, principalmente sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, parte de los Llanos centrales, Llanos occidentales, Andes y el Zulia, mientras que en el resto del país predominará el cielo parcialmente nublado.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

En horas de la tarde y noche, el Inameh estima que la actividad lluviosa se intensificará notablemente, generando precipitaciones de moderadas a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el reporte meteorológico sobre Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia; de forma más aislada, también con posibles chubascos en Monagas y Delta Amacuro.

Mientras que sobre la Gran Caracas, parcialmente nublado en horas de la mañana. Sin embargo,, se esperan algunas precipitaciones dispersas después del mediodía.

