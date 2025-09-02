Inameh: pronóstico para las próximas seis horas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló en su pronóstico de este 2 de septiembre que para Venezuela se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del país.

No obstante, se prevén zonas con nubosidad y lluvias o chubascos dispersos al sureste de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Barinas, Táchira, Mérida y Zulia.

De igual modo, refiere que se observa nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte del país.

Asimismo, mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable al sureste de la Guayana Esequiba, sureste de Sucre, Bolívar, partes de Amazonas, sur de Guárico, Apure y sur del Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera para la tarde y noche desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

DE acuerdo con el pronóstico, en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y sur del Zulia.

Además, no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

