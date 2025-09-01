Oficial: esto lleva recaudado el Seniat en lo que va de año

Suscríbete a nuestros canales

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, informó cuánto lleva recaudado en lo que va de año.

A través de sus redes sociales, Cabello ofreció los detalles y el desglose de los recursos que se obtuvieron durante el mes de agosto.

Esto lleva recaudado el Seniat en lo que va de año

De acuerdo con el reporte, en el transcurso del 2025, el Seniat ha recaudado un total de 602 millardos 749 millones 402 mil 980 bolívares.

En tal sentido, manifestó que las cifras reflejan el compromiso de cada venezolano con la cultura tributaria, "además de que expresan la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”, agrega una NDP.

Por otra parte, y sobre el mes de agosto, dijo que Venezuela alcanzó una recaudación de 115 millardos 21 millones 476 mil 710 bolívares.



El Superintendente Cabello Rondón indicó el desglose de los ingresos percibidos de las rentas de la siguiente manera: impuesto sobre la renta (ISLR) de 23 millardos 750 millones 10 mil 481 bolívares, mientras que la cifra por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 43 millardos 153 millones 106 mil 407 bolívares.



En materia de aduanas, se alcanzaron 35 millardos 896 millones 311 mil 475 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 12 millardos 222 millones 48 mil 347 bolívares. Las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

