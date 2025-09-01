CELAC convoca reunión extraordinaria: Gobierno de Venezuela hace petición

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 1 de septiembre, el Gobierno de Colombia, que tiene la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocó de urgencia una reunión de cancilleres.

El encuentro se ejecuta en formato virtual con el fin de analizar el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe, frente a Venezuela.

CELAC convoca reunión extraordinaria

"El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional (...) y abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional", explicó la cancillería colombiana en un comunicado.

En ese contexto, agradeció al Ejecutivo de Gustavo Petro por la convocatoria y denunció también "la presencia en el Caribe de un submarino nuclear" que, consideró, "viola no solo la zona de paz" declarada en 2014, "sino que también estaría violando" el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, en su intervención también exigió "el retiro de los activos militares de EEUU del mar Caribe".

Gil aseguró que Venezuela es "un territorio libre de cultivos ilícitos" gracias "al combate que han hecho" la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales, así como a "todo el despliegue que hace el Gobierno nacional con inversión de cuantiosos recursos".



