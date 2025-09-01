FANB destruye fábrica de drones: Padrino López lanza advertencia contra mafias caribeñas

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está lista para actuar frente a cualquier amenaza, sin importar su origen.

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía ofreció un balance de operaciones, subrayando la determinación de proteger la soberanía frente a Estados Unidos o cualquier otra nación.

FANB refuerza despliegue en frontera y mar Caribe

Padrino López recordó que 15 mil efectivos se sumaron a los más de 10 mil ya desplegados en la Zona Binacional Número 1, en la frontera con Colombia.

Además, reforzó el patrullaje marítimo en el Golfo de Venezuela mediante la Operación Cangrejo 2025, combatiendo narcotráfico y delincuencia organizada con buques y unidades especializadas.

También reportó la destrucción de un laboratorio en Zulia para fabricar drones y explosivos, donde hallaron mil equipos electrónicos destinados al ensamblaje de granadas.

Advertencia contra mafias regionales

El ministro instruyó a la FANB a mantenerse alerta frente a mafias de Trinidad y Tobago y Guyana, vinculadas a trata de personas y contrabando.

Señaló que estas organizaciones operan en aguas jurisdiccionales y son especialistas en fabricar lanchas y semisumergibles para actividades ilícitas.

Asimismo, acusó a Washington de provocar hostilidad en la región con despliegues militares cercanos a aguas venezolanas.

"Desde allá de nuestras aguas jurisdiccionales hay que estar muy pendientes de las mafias trinitarias, de las mafias guyanesas. Eso es un territorio susceptible de falsos positivos, y lo anuncio así al pueblo de Venezuela, porque estas mafias trinitarias de trata de personas, de tráfico, de contrabando de combustible y de otros productos, así como las que existen en territorio de la República Cooperativa de Guayana (…) son especialistas en hacer lanchas y semisumergibles", manifestó.

Rechazo a sanciones y fortalecimiento defensivo

Padrino López rechazó las sanciones unilaterales, asegurando que han fortalecido la unión cívico-militar como muralla de la soberanía.

Destacó que la FANB ha ejecutado simulacros de combate terrestre, naval y aéreo, modernizado sistemas antiaéreos y fortalecido la cooperación con países aliados.

El titular de Defensa reiteró que ninguna potencia extranjera impondrá su voluntad sobre Venezuela.

Finalmente, aseguró que la FANB mantendrá vigilancia constante para garantizar la independencia y la paz del país, frente a cualquier intento de intervención.

