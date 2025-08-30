Petro: Ni Colombia ni la oposición venezolana deben solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se expresó en contra de una posible intervención militar liderada por Estados Unidos en la región debido al envío de tropas en el sur del Caribe.

A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano subrayó la importancia de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

"Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo", señaló Petro en respuesta a una publicación de BBC News sobre la postura del opositor Henrique Capriles en rechazo a una posible invasión en el país.

Petro llamó a la Autonomía de Latinoamérica y el Caribe

El presidente Petro insistió en que las soluciones a los desafíos regionales deben emanar de la propia región. "Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños", escribió en su plataforma social.

Del mismo modo, el mandatario colombiano hizo referencia a la naturaleza de las relaciones internacionales, proponiendo un modelo de trato horizontal con potencias mundiales.

"Con Europa o con norteamerica o con China o Africa, hablamos de nuestros problemas comunes de tu a tu y como humanos , no como siervos", declaró.

Estas declaraciones surgen en medio de un contexto de creciente tensión, tras el presunto despliegue de tropas de Estados Unidos en el sur del Caribe, una medida supuestamente destinada a combatir las operaciones contra el narcotráfico.

