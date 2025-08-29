Atención a víctimas de desastres naturales: así puede solicitar ayuda financiera y legal en EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

Ante la ocurrencia de un desastre natural, muchas personas buscan información sobre cómo obtener apoyo para enfrentar las pérdidas y daños sufridos.

La asistencia financiera y legal es un recurso importante para facilitar la recuperación, especialmente si el área donde reside fue declarada como desastre por el presidente de Estados Unidos.

Según datos extraídos del portal web oficial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), es posible solicitar ayuda a través de distintos canales, siempre que se cumpla con ciertos requisitos establecidos por la entidad.

Requisitos y mecanismos para solicitar ayuda de FEMA

Para ser elegible a los programas de asistencia federal, el solicitante debe residir en una zona determinada por la declaración presidencial de desastre natural.

Para verificar la elegibilidad, FEMA ofrece una herramienta en línea donde se puede ingresar la dirección postal y obtener una lista personalizada de los beneficios disponibles.

Las solicitudes pueden completarse vía digital en DisasterAssistance.gov, mediante la aplicación móvil de FEMA, por teléfono llamando al 1-800-621-3362 (opción para español), o de forma presencial en los Centros de Recuperación de Desastres (DRC).

La documentación requerida incluye número de Seguro Social, datos de seguro, información de ingresos y detalles sobre los daños sufridos.

Apoyo adicional: seguimiento, ayuda legal y fiscal tras el desastre

Una vez realizada la solicitud, FEMA brinda distintas opciones para dar seguimiento al estado de la aplicación, empleando el portal en línea, el teléfono o visitas directas a los DRC.

Además, los afectados pueden acceder a asistencia legal gratuita a través del Programa de Servicios Legales por Desastre (DLS), que orienta en compensaciones, problemas de vivienda y documentos legales perdidos por la catástrofe.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece programas de alivio tributario para quienes viven en áreas declaradas como desastre, incluyendo prórrogas para declarar impuestos y métodos para acelerar reembolsos.

Si el desastre no fue declarado a nivel federal, existen opciones alternativas de apoyo, como la Cruz Roja y las agencias de servicios sociales estatales, que suministran alojamiento, alimentación y otros servicios básicos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube