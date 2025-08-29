Nueva ley en Texas: conoce desde cuándo SNAP no cubrirá la compra de estos productos

Suscríbete a nuestros canales

Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud y Servicios Humanos, se unió al gobernador Greg Abbott el miércoles para firmar tres proyectos de ley de salud pública en una ceremonia.

La Legislatura de Texas convirtió en ley estas medidas, impulsadas por la agenda "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable" (MAHA) del gobierno de Trump, con el fin de abordar los aditivos y los alimentos azucarados.

"Ningún estado, con la posible excepción de Luisiana, ha promulgado leyes de mayor alcance que esta, y ningún estado ha librado una batalla más dura para llegar hasta aquí", dijo Kennedy.

Fabricantes de alimentos deberán colocar una advertencia clara en productos que contengan cualquiera de los 44 aditivos que el estado identificó como dañinos, incluyendo la harina blanqueada, el aceite parcialmente hidrogenado y muchos colorantes alimentarios comunes.

A partir de 2027, las empresas que usen estos aditivos deberán etiquetar sus productos con un mensaje visible que dice: "ADVERTENCIA: Este producto contiene un ingrediente que la autoridad competente en Australia, Canadá, la Unión Europea o el Reino Unido no recomienda para el consumo humano".

Además, el estado implementará amplios requisitos de educación nutricional y física en las escuelas públicas.

Tanto el proyecto de ley de etiquetado como el que prohíbe el uso de cupones de alimentos para dulces y bebidas azucaradas recibieron un amplio apoyo bipartidista y fueron aprobados.

El proyecto de ley de etiquetado fue aprobado por unanimidad en el Senado estatal después de recibir un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes.

El plan que restringe el uso de los fondos de SNAP, que provocó la ira de los bancos de alimentos, también fue aprobado con apoyo de ambos partidos.

“El dinero de los contribuyentes no debería utilizarse para financiar problemas de salud crónicos en nuestro estado”, afirmó Abbott.

Otro proyecto de ley que afecta a escuelas fue aprobado en Texas

Distritos escolares ahora deben eliminar ciertos aditivos de los almuerzos escolares gratuitos y de precio reducido.

Kennedy espera que Texas avance en sus objetivos políticos, especialmente en cuanto a la ivermectina, un medicamento para el ganado que ha promovido como posible tratamiento para el COVID-19. Ella quiere hacer posible que la gente compre ivermectina sin receta médica.

La Cámara de Representantes de Texas aprobó, en una votación mayoritariamente partidista, un proyecto de ley con ese objetivo.

“Creo que es un proyecto de ley realmente bueno”, comentó Kennedy.

