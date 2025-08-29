¿JD Vance sustituirá a Trump? Lo que dijo el vicepresidente de EE.UU. sobre un supuesto adverso para el magnate

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente JD Vance aseguró que está preparado para asumir la presidencia en caso de que una tragedia golpee a Donald Trump, aunque insistió en que el mandatario, de 79 años, se encuentra en buena forma y con plena energía para culminar su mandato.

“Sí, siempre pueden pasar cosas”, dijo Vance en una entrevista con USA Today cuando se le consultó si podría intervenir en caso de que el presidente sufriera algún percance, después de que Trump sobreviviera a dos intentos de asesinato.

El vicepresidente subrayó que su experiencia en los últimos meses lo ha fortalecido políticamente: “Sí, ocurren tragedias terribles. Y si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no se me ocurre mejor capacitación laboral que la que he recibido en los últimos 200 días”.

“Trump tiene una energía increíble”

A pesar de estas declaraciones, Vance transmitió confianza sobre la fortaleza de Trump: “Estoy muy seguro de que el presidente de Estados Unidos está en buena forma, cumplirá el resto de su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense”.

El republicano, considerado el tercer vicepresidente más joven en la historia del país, describió al mandatario como un político con gran vitalidad: “Tiene una energía increíble, y aunque la mayoría de las personas que trabajan cerca de él son más jóvenes, descubrimos que es la última persona que se va a dormir y la primera que hace llamadas telefónicas en la mañana”.

La conversación surge luego de que la Casa Blanca confirmara que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición circulatoria que provocó hinchazón en sus piernas.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó que, tras varias pruebas médicas, “no se identificaron signos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica”.

Mientras tanto, Vance reforzó su mensaje de respaldo: confianza en la salud de Trump y disposición a liderar si el país enfrenta un escenario inesperado.

La 25ª Enmienda y la sucesión presidencial

El vicepresidente de Estados Unidos puede sustituir definitivamente al presidente en funciones en varios escenarios establecidos en la 25ª Enmienda de la Constitución. Entre ellos:

Muerte o renuncia : el vicepresidente se convierte de inmediato en presidente.

Destitución por juicio político : si el Congreso destituye al presidente, el vicepresidente asume el cargo automáticamente.

Incapacidad presidencial: puede ocurrir por declaración voluntaria del presidente o por una declaración conjunta del vicepresidente y la mayoría del Gabinete. En este último caso, el Congreso resuelve la disputa si el mandatario alega estar en condiciones.

Lo relevante es que estas disposiciones se aplican en cualquier momento del mandato, sin importar si el presidente lleva tres meses o tres años en el cargo. La norma busca garantizar una transición inmediata y sin interrupciones en la conducción del país.

