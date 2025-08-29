La basura como evidencia: así denunciaron prácticas de prostitución en escuela de San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

Una trabajadora de limpieza de la escuela César Chávez contactó a Telemundo 48 para denunciar un problema de seguridad para los niños en San Francisco.

La empleada manifestó su preocupación por la situación en el área de la escuela, ubicada en la calle Shotwell y la 22, donde la prostitución ha sido un problema.

Según la trabajadora, ha encontrado preservativos y otros objetos preocupantes mientras hacía su trabajo.

“Jeringas de los que se drogan, condones de las prostitutas, me toca trabajar en la mañana se limpia antes de que ellos (los niños) lleguen porque es peligroso para los niños", afirmó la mujer, quien no quiso revelar su identidad.

Cabe mencionar que, las autoridades han intentado por años combatir la prostitución en la zona.

Como parte de sus esfuerzos, cerraron calles con alta actividad como Capp Street y la 22. También cerraron parcialmente Shotwell Street y la 20.

"No ha servido de nada, la situación ha empeorado. Cuando llamamos a la policía, no acude. Y si lo hace, solo les dicen que se vayan", afirmó un residente que prefirió mantenerse en el anonimato.

Después de las 10:00 p.m. del miércoles, recorrimos la zona y encontramos a tres trabajadoras sexuales en varias intersecciones de la calle Shotwell, cerca de la escuela.

¿Qué dicen las autoridades hacerca de la denuncia por acto de prostitución en escuela de an Francisco, California?

Por su parte, la supervisora Jackie Fielder no quiso dar declaraciones, mientras que la oficina del alcalde Daniel Lurie nos remitió a la policía de San Francisco, envió un comunicado a Telemundo 48.

"Esta actividad es inaceptable. Estamos comprometidos con que nuestras calles estén limpias y seguras para todos. Siempre estamos destinando recursos para enfrentar esos problemas, haciendo arrestos y estableciendo responsabilidades a quienes practican esta actividad", dice el comunicado.

En tanto que, por su parte, Brooke Jenkins, la fiscal aseguró que “hay que modificar las leyes y tener mejores herramientas para combatir esto”.

“Simplemente porque una mujer esté caminando en la calle no significa que está cometiendo un crimen, no los pueden detener. Una vez que lo hacen sería la policía quienes tienen que detenerlas”, precisó.

