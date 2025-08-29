Cuenta regresiva para el nuevo salario mínimo en Florida: conoce el monto y cuándo entra en vigor

Suscríbete a nuestros canales

Los aumentos de salarios estadales en Estados Unidos (EEUU) son un destacado acontecimiento para sus habitantes y para los residentes externos que laboran allí y próximamente Florida estará realizando un nuevo incremento, entérese de los detalles.

A pesar de que el salario mínimo federal en el país se mantiene en $7.25 dólares por hora, durante los últimos 16 años, son muchos los estados que han establecido sus propios ingresos mínimos, basados en metas anuales o en el impacto de la infación.

Entonces, para finales de septiembre los trabajadores de Florida recibirán su aumento anual, lo cual está estipulado por la ley del estado desde el 3 de noviembre de 2020.

En ella se establece que el salario mínimo se incrementa una vez al año, cada 30 de septiembre, como parte de un plan (enmienda) para alcanzar los 15 dólares por hora en 2026.

Detalles sobre el incremento

A partir del 30 de septiembre, el salario de los trabajadores subirá un dólar por hora.

Es decir, pasará de los actuales $13 por hora, para establecerse en $14 por hora.

Mientras que los trabajadores que reciben propinas pasarán de $9.98 por hora a $10.98 dólares por hora.

Vale la pena destacar que una vez que se alcancen los %15 en 2026, Aunque los aumentos automáticos de un dólar pararán, los incrementos al salario mínimo estatal seguirán estableciéndose.

Tenga en cuenta que, dichos montos se basarán en los cambios del Índice de Precios al Consumidor para no afectar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, los trabajadores tienen que ser conscientes de que el salario de $15 por hora estipulado para 2026 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por lo que los incrementos indexados basados en la inflación comenzarán a partir del 2028.

