Desafío en Estados Unidos: cómo renovar tu permiso de trabajo y qué pasa si se vence

El permiso de trabajo en Estados Unidos es un documento indispensable para personas extranjeras que desean laborar legalmente mientras esperan resolver su situación migratoria.

Cuando este permiso está próximo a vencer, es fundamental conocer cuáles son los procedimientos que se deben seguir para evitar pérdidas en la autorización laboral.

La información detallada sobre este proceso fue obtenida del portal web especializado en trámites migratorios en Estados Unidos. A partir de esta fuente se presentan las indicaciones para renovar el permiso y mantener la autorización vigente durante el trámite.

Importancia de la renovación y responsabilidades del solicitante

El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) es otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y permite trabajar durante un lapso definido.

La responsabilidad de solicitar la renovación recae exclusivamente en el titular del permiso mediante la presentación del formulario I-765. El empleador puede asistir con información, pero no puede gestionar el trámite por el trabajador.

Para evitar que el permiso caduque, se recomienda adelantar la solicitud de renovación hasta 180 días antes de la fecha de expiración. Presentar la solicitud con suficiente anticipación puede evitar que la persona quede sin autorización de trabajo durante el procesamiento.

Condiciones para seguir trabajando mientras se procesa la renovación

En ciertos casos específicos, y siempre que la renovación se solicite puntualmente, USCIS permite una extensión automática temporal de hasta 540 días, lo cual habilita a la persona para continuar laborando mientras la solicitud está en trámite. No todos los titulares califican para esta extensión, por lo que es importante revisar la categoría migratoria correspondiente.

Si el permiso vence y no se pidió la renovación a tiempo o no se califica para la extensión, la persona debe cesar su actividad laboral para no incurrir en irregularidades. Guardar la documentación de la solicitud, como el recibo de USCIS, resulta indispensable para evidenciar que el proceso está en curso.

