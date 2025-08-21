Los trabajos remotos con más demanda: pagan hasta 35 dólares la hora

Suscríbete a nuestros canales

Los empleos remotos de medio tiempo se convirtieron en una opción atractiva para muchos profesionales. Según un reciente análisis de Forbes, el interés en estos roles creció significativamente, impulsado por la búsqueda de ingresos competitivos y flexibilidad horaria.

De tal manera, el trabajo remoto se consolidó como una alternativa viable, especialmente en un contexto donde los profesionales buscan equilibrar sus responsabilidades personales y laborales.

Este tipo de empleo se caracteriza por horarios reducidos, lo que permite a los trabajadores compaginar diversas actividades.

¿Cuáles son los trabajos remotos con más demanda?

El informe de FlexJobs, compartido exclusivamente con Forbes, revela los diez trabajos remotos de medio tiempo más solicitados en Estados Unidos para 2025, junto con sus salarios promedio por hora:

Redactor publicitario (copywriter): $ 35

Especialista en marketing: $ 34

Traductor: $ 30

Diseñador gráfico: $ 29

Editor de video: $ 29

Terapeuta con licencia: $ 27

Consultor de carrera: $ 22

Asistente administrativo: $ 22

Representante de servicio al cliente: $ 18

Para quienes buscan insertarse en estos puestos, las habilidades digitales y creativas son fundamentales.

Algunas recomendaciones incluyen:

Edición de Video: Aprender a utilizar herramientas como CapCut.

Diseño Gráfico: Mejorar conocimientos en software de diseño.

Certificaciones en Marketing Digital: Realizar cursos gratuitos para fortalecer el perfil profesional.

Competencias en Idiomas: La traducción y los servicios bilingües son altamente valorados.

