Nómadas digitales: países que te ofrecen visa para trabajos remotos

Muchos países de todo el mundo ofrecen ahora visados para nómadas digitales, que permiten a los empleados trabajar a distancia en cualquier lugar.

Según un experto en viajes de NerdWaller, "los visados para nómadas digitales son básicamente permisos de residencia temporal para trabajadores remotos".

Los titulares de un visado de nómada digital pueden vivir en un país y trabajar a distancia, ya sea para un empleador extranjero o como autónomos.

Más de 25 países entre ellos España, Portugal, Países Bajos y México, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Italia, Chile, Dubai, entre otros, ofrecen estos visados hasta por un año o más, pero varía según el país.

La mayoría de estos visados exigen tener unos ingresos mensuales mínimos, una prueba de empleo y un seguro médico válido.

El costo de estos visados varía, pero las tasas de solicitud suelen ser inferiores a 100 dólares y las tasas de visado suelen rondar los 100 dólares.

Algunos problemas del visado nómada digital

Es posible que tenga que contratar un plan de seguro aparte que puede que no cubra tu empresa.

Tendrás que seguir pagando impuestos en tu país de origen si "superas la cantidad mínima de ingresos mundiales".

Otro problema con el que puede encontrarse es tener que pagar impuestos tanto en tu país de origen como en el de acogida.

La exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero puede ayudarte a excluir tus ingresos obtenidos en el extranjero del impuesto sobre la renta de tu país.

