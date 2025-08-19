Tribunal de Colombia establece nuevo dictamen judicial al expresidente Álvaro Uribe: conozca de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a más de 10 años de prisión.

La decisión del tribunal tiene como objetivo "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez", refiere EFE.

En tal sentido, dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que le impuso 12 años de prisión domiciliaria en régimen domiciliario mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

Por lo que apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia.

