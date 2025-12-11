Licorerías ofrecen combos en caña: conozca los precios y promociones

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de la tradición decembrina, al venezolano le gusta brindar en Navidad y Año Nuevo, por lo que busca opciones de licores y ofertas.

En la licorería Puerto Escondido, ubicada en El Silencio, se consigue variedad de licores en diversos precios que se ajustan al bolsillo.

El Ponche Crema de Eliodoro González cuesta $ 16, Don José por $ 15 y Ponche Natal por $ 13. El vino más económico es Isabella, blanco o tinto vale $ 7, también el español Bodegas Gómez Aguirre, vino tinto chileno Yali por $ 9, La Española por $8, sangría Caroreña o Monumental por $ 5, Turmereña por $ 6.

El Ron Cacique o Gran Reserva por $ 10, Calazán por $ 8, whisky Black & White por $ 20, Buchannan’s 12 años por $ 40.

“Por los costos la gente lleva más sangría y cerveza. Este año brindarán con sangría, La Española o roncito barato”, dijo Armando Freitas, encargado de la licorería Puerto Escondido.

La vendedora de la Distribuidora El Tranvía 2028 en La Yaguara, Yoselin Aguilar, indicó que el Ponche Crema de Eliodoro González cuesta $ 16, Cero por $ 16, crema de whisky Cero´s por $ 17, La Española por $ 8, Tentación por $ 9, vino tinto Gato Negro por $ 12, Costa Pacífico y Montesanto por $ 8.

La caja de cerveza Zulia o Polar cuesta $ 25, sangría Caroreña por $ 8, Caraqueña por $ 5, ron Carta Roja $ 6, Santa Teresa por $ 10, whisky Black & White, o Grants 12 años, por $ 18, Old Label por $ 6.

Licorerías ofrecen promociones y combos para brindis navideño

La licorería ofrece en promoción tres Malagueñas por $ 10, dos botellas de ron Cinco Estrellas por $ 9. Además, cuenta con combos como dos botellas de ron Santa Teresa y un refresco de un Lt por $ 21, ron Cinco Estrellas y un refresco de un Lt por $ 12, dos Malportadas y un refresco de un LT por $ 12.

“Ponche Crema, Caroreña y rones es lo que está comprando la gente, y guardan para el 24 o el 31. Los hombres compran Old Label y las mujeres sangría”, dijo.

En Forum hay variedad de bebidas para el brindis navideño. El vino blanco Rey Copas cuesta $ 9, Costa Cruz por $ 8, Vodka Gordons por $ 11, Ponche Crema de Eliodoro González por $ 15, ron Santa Teresa Superior por $ 4,79; Carta Roja por $ 5,59, cerveza Solera verde por $ 1,39 la unidad; Polar por $ 1,19 la unidad.

La Caroreña cuesta $ 8, La Que Manda por $ 6; Caraqueña por $ 5,19, vino espumante rosado Ophicus por $ 12; Palacio de Corazón por $ 12; whisky Black & White por 21,89; Clan MsGregor por $ 14,68; entre otros.

“Lo que más llevan los clientes es el vino Palacio de Corazón, es rosado, champañizado y más dulce; y sangría Caroreña y Caraqueña. La gente brindará con ron, Caroreña o un vino barato”, dijo Paola Moreno, cajera.

Acotó que hasta el 31 de diciembre los usuarios de Cashea desde nivel 3 disfrutarán de iniciales bajas en su Línea Cotidiana. Nivel 3 con 30 % de inicial, Nivel 4 con 25 %, Niveles 5 y 6 con 20 %. Solo los clientes de nivel 6 pagarán inicial y dos cuotas. La compra mínima es de $ 5 para todos los niveles.

