¿McDonald’s se rinde? El plan secreto para vender combos baratos

McDonald’s anunció una reducción significativa en los precios de algunos de sus combos, buscando recuperar su imagen de "comida asequible".

Esta decisión la toma ante un aumento en los costos que alejó a los clientes en los últimos meses debido a la inflación y otros factores.

Esta decisión surge tras un análisis de la situación económica que enfrentan muchos consumidores, quienes expresaron la necesidad de opciones más accesibles según CNN.

Joe Erlinger, director del negocio estadounidense de McDonald’s, destacó que los clientes demandan mayor valor y asequibilidad.

Esto impulsó las conversaciones entre la cadena y sus franquiciados para implementar estos cambios.

Precios

A partir de septiembre, McDonald’s aplicará un descuento del 15% en el precio de ocho combos populares en comparación con el costo de comprarlos por separado.

Además, la compañía ofrecerá apoyo financiero a las franquicias que acepten reducir los precios de sus menús.

Entre los productos que regresarán con precios más bajos se encuentran el Sausage Egg McMuffin y el Sausage, Egg y Cheese McGriddle, ambos a $5.

La Big Mac y los Chicken McNuggets de 10 piezas, costaria cada uno a $8. Estas nuevas ofertas estarán disponibles hasta principios del próximo año.

Los combos que se verán beneficiados por estas rebajas incluyen el Big Mac, el Quarter Pounder con queso, los Chicken McNuggets, el McCrispy y el Egg McMuffin, entre otros sándwiches de desayuno.

Ya no es popular

La percepción de McDonald’s cambió en los últimos años, y muchos consumidores ahora lo consideran un lugar caro en comparación con otras opciones de comida rápida.

Chris Kempczinski, director ejecutivo de la cadena, reconoció que el menú es un factor clave en la percepción del valor, y que los precios elevados de algunos combos afectaron negativamente la imagen de la marca.

Con estas nuevas medidas, McDonald’s busca mejorar su atractivo y estabilizar sus ventas en un mercado competitivo.

