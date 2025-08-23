Atención, Texas: El día en que la policía intensificará la vigilancia en las calles

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del fin de semana del Labor Day, las autoridades de Texas intensifican sus operativos de patrullaje para garantizar la seguridad en las carreteras.

Desde el 15 de agosto, el estado implementa un programa especial de vigilancia vial que culminará el 1 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Labor Day según informó El Tiempo.

Este esfuerzo busca reducir los accidentes de tráfico, especialmente aquellos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, una problemática que afecta gravemente a la comunidad texana.

Campaña oficial

El gobierno de Texas puso en marcha la campaña “Conduzca Sobrio. Sin Arrepentimientos”, en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Según datos del Departamento de Transporte de Texas, la gente reporta un accidente relacionado con conductores ebrios cada 23 minutos, lo que se traduce en más de 60 incidentes diarios.

Las autoridades enfatizan la importancia de que los residentes se cuiden entre sí y eviten riesgos al volante durante este periodo de alto tráfico.

Precaución para inmigrantes

Para los inmigrantes indocumentados que puedan sentirse vulnerables durante este incremento de patrullajes, es importante mantener la calma y que se informen.

Es recomendable que siempre lleven consigo una identificación válida, eviten conducir bajo la influencia del alcohol y respeten todas las señales de tránsito.

Además, es aconsejable conocer sus derechos en caso de que los detengan y tener un plan de acción, que incluya información de contacto de un abogado o de organizaciones que apoyan a la comunidad inmigrante.

Mantener un perfil bajo y evitar situaciones que puedan atraer la atención de las autoridades también puede ser una estrategia efectiva.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube





