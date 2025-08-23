Un gran cambio para pasajeros de talla grande: esta aerolínea de EE.UU. rompe ahora su promesa de reembolso

Suscríbete a nuestros canales

Southwest Airlines ha informado sobre ajustes importantes en sus procedimientos relacionados con pasajeros de talla grande.

Estos cambios forman parte de una serie de modificaciones que la compañía aérea planea llevar a cabo en los próximos meses, afectando aspectos clave de la experiencia de viaje. La información ha sido obtenida del portal web oficial de la aerolínea y actualizaciones recientes sobre su política.

Hasta ahora, los pasajeros que requerían dos asientos por su tamaño podían comprar ambos y solicitar el reembolso del precio del segundo asiento luego de viajar, casi sin restricciones.

Sin embargo, esta práctica sufrirá alteraciones con la entrada en vigor de la nueva norma, que limita y especifica los criterios para la devolución de esa segunda tarifa.

Nuevas condiciones para reembolsos de pasajeros de talla grande

La política renovada, que comenzará a aplicarse desde el 27 de enero de 2026, establece que para solicitar el reembolso deben cumplirse tres requisitos fundamentales: que la solicitud se realice dentro de los 90 días posteriores al vuelo, que haya al menos un asiento libre en la aeronave o pasajeros que viajen con pases de espacio disponible, y que ambos asientos se hayan comprado bajo la misma clase tarifaria, tales como Choice, Choice Preferred, Choice Extra o Basic.

La autorización del reembolso por parte de Southwest no está garantizada y dependerá del cumplimiento de estas condiciones.

Implementación de asignación de asientos en todos los vuelos

Además de las modificaciones en la política de reembolsos, la aerolínea con sede en Dallas anunció que a partir de enero de 2026 se introducirá la asignación de asientos en todos sus vuelos, un cambio significativo en su sistema habitual que podría afectar la experiencia del pasajero.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube