Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 03:54 pm
Autorizaciones para viajes aéreos de niños y adolescentes: requisitos, horarios y aeropuertos que lo tramitan

Con el inicio de las vacaciones escolares, muchas familias venezolanas planifican traslados dentro y fuera del país. En los casos donde niños o adolescentes deben viajar sin sus padres o representantes legales, es obligatorio tramitar una autorización de viaje ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), tal como lo establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

A continuación te mostramos en cuáles aeropuertos y en qué horarios puedes tramitar este documento temporal:

  • General José Antonio Anzoátegui (Anzoátegui)
  • Arturo Michelena (Carabobo)
  • Internacional Simón Bolívar (Maiquetía)
  • G/J Santiago Mariño (Nueva Esparta
  • Aeropuerto de la Chinita (Zulia)

Horarios:

Viernes: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

Sábado y domingo: desde 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

Requisitos:

