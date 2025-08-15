Autorizaciones para viajes aéreos de niños y adolescentes: requisitos, horarios y aeropuertos que lo tramitan

Con el inicio de las vacaciones escolares, muchas familias venezolanas planifican traslados dentro y fuera del país. En los casos donde niños o adolescentes deben viajar sin sus padres o representantes legales, es obligatorio tramitar una autorización de viaje ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), tal como lo establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
A continuación te mostramos en cuáles aeropuertos y en qué horarios puedes tramitar este documento temporal:
- General José Antonio Anzoátegui (Anzoátegui)
- Arturo Michelena (Carabobo)
- Internacional Simón Bolívar (Maiquetía)
- G/J Santiago Mariño (Nueva Esparta)
- Aeropuerto de la Chinita (Zulia)
Horarios:
Viernes: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Sábado y domingo: desde 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
Requisitos:
