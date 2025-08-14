¡El mejor consejo para tus vacaciones! Descubre por qué se te tapan los oídos en los aviones: aquí te decimos cómo evitar esta incómoda situación

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de cera es una de las causas más comunes por la cual se tapan los oídos, dado que, esta no permite que el conducto auditivo cumpla su función correctamente y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Clínica Alemana, al momento que el agua entra a los oídos también generan obstrucción en los mismos, por ello, lo ideal es que sea retirada lo antes posible.

A su vez, según la información publicada en el portal web La razón, la presión por la altura durante un vuelo suele tapar los oídos, a tal punto que la persona siente una sensación de zumbido.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo destapar los oídos durante un vuelo?

“Bosteza, traga o mastica chicle durante el despegue y el aterrizaje. Estas acciones ayudan a abrir la trompa de Eustaquio y equilibrar la presión en el oído medio. También es recomendable evitar volar con congestión nasal o resfriado. Si no es posible, utilice un descongestionante nasal antes del vuelo para facilitar la ventilación del oído”, explicó Juan Ignacio Martínez, director de Aural Centros Auditivos a dicho portal web.

En definitiva, para evitar tener los oídos tapados la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a mantener el sistema auditivo en buen estado y mínimo la persona debería realizarse un chequeo médico general una vez al año.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube