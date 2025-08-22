Consigue una beca para EE.UU. con una asistencia de $4.805 mensuales: así puedes aplicar

Suscríbete a nuestros canales

Puedes realizar una estancia académica en Estados Unidos a través de la beca Fulbright-García Robles. Si eres investigador o recién egresado de un doctorado, la beca te ofrece la oportunidad de hacer una estancia de investigación o docencia en alguna institución estadounidense.

Administrada por Comexus, la beca incluye apoyos económicos que pueden llegar hasta los $4.805 dólares mensuales.

¿Quiénes son elegibles para obtener la beca para estudiar en Estados Unidos?

Estamos buscando a personas mexicanas que vivan en México y estén afiliadas a instituciones de educación superior. Dos perfiles pueden participar:

Estancias de investigación y/o docencia Los solicitantes deben ser doctores con un mínimo de 5 años de experiencia en investigación y docencia.

Si obtuviste tu doctorado hace menos de 5 años, puedes aplicar para una estancia posdoctoral. No necesitas contar con una afiliación institucional.

¿Cuáles son los requisitos?

Debes demostrar un excelente dominio del inglés, lo cual puedes comprobar con una puntuación mínima de 550 en el TOEFL ITP o 80 en el IBT, o con un 6.5 en el IELTS.

Para tu solicitud, necesitas presentar el formulario DS-160 y copias de visas J1 anteriores si las tuviste.

La universidad estadounidense que te invita debe enviarte una carta con las fechas de tu estancia.

Tu institución de origen debe proporcionarte una carta de respaldo (este requisito no aplica si solicitas un posdoctorado sin afiliación).

Por último, debes incluir tu currículum, título de doctorado, proyecto de investigación, bibliografía y tres cartas de recomendación, todos en inglés.

¿Cuál es la asistencia económica que ofrece la beca?

Recibirás un pago mensual para tu manutención que varía entre $3.164 y $4.805 dólares, según la ciudad anfitriona.

Otorgan un apoyo único de $1.875 dólares para ayudarte a instalarte.

Además, puedes obtener un apoyo mensual para tus dependientes: $200 dólares por uno, o $350 por dos o más.

La beca incluye un seguro médico Fulbright (con cobertura limitada) y la agencia se encargamos de tramitar la visa J1 para el becario y la J2 para sus dependientes.

¿Cómo se debe realizar la aplicación a la beca?

Debes completar tu solicitud en inglés en el sitio web https://apply.iie.org/fvsp2026.

Si buscas una estancia de investigación o docencia, selecciona "Senior Scholar".

Para estancias posdoctorales, selecciona "Postdoc".

Tu solicitud no será considerada si no seleccionas el nombre del premio.

Esta beca te da una oportunidad excepcional para fortalecer tu carrera académica en Estados Unidos, ya que te ofrecemos apoyo económico, institucional y logístico. Puedes consultar todos los detalles de la convocatoria en este enlace.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



