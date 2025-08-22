¿Puede EEUU quedarse con el dinero que tienes en el banco? estas son las cuentas bancarias que están en riesgo

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) las leyes son muy estrictas en cuanto al manejo de deudas para con el Estado, descubra en qué situación el dinero dentro de sus cuentas bancarias puede ser sustraído por el gobierno.

En este caso nos referimos a cierto grupo de personas que no toman en serio sus responsabilidades tributarias, como lo reseña el portal de El Cronista.

La presentación de la declaración de impuestos y los correspondientes pagos son una responsabilidad ineludible.

Todos los contribuyentes que no cumplen con estas normas pasan a estar bajo la mira del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Y es justamente este organismo el que puede emitir una intervención a las cuentas bancarias.

En este punto ya se está hablando de la aplicación de un embargo, en dónde el IRS congela todos los dólares de los ciudadanos e interviene, además, las propiedades a su nombre.

Y este se aplica a quienes tienen deudas impagas y no han dado la cara a las autoridades o llegado a algún acuerdo de pagos.

Embargos: aplicación de la ley

El embargo fiscal de IRS, conocido como “levy”, es una herramienta de las autoridades federales para incautar directamente bienes o fondos de quienes tienen deudas tributarias.

Aunque se debe destacar que esto no ocurre de la noche a la mañana, las autoridades envían múltiples avisos antes de formalizar un embargo.

Se explica que, primero, la persona recibe una notificación con el detalle de la deuda y un requerimiento de pago.

Si no responde, se le envía un aviso final que incluye la advertencia de embargo y la posibilidad de presentar defensa.

En los casos en los que el contribuyente no da respuesta, el Estado está habilitado a tomar el dinero sin necesidad de autorización judicial.

Un contribuyente será notificado, aún en las instancias donde se puede saldar la deuda en audiencias, mediante un aviso formal de embargo. IRS requiere de una respuesta para avanzar por esta vía.

Se explica que el procedimiento puede aplicarse sobre cualquier cuenta bancaria, así como sobre sueldos, ingresos por alquileres, comisiones, jubilaciones o seguros de vida.

También puede alcanzar bienes físicos como autos o inmuebles.

Incluso puede extraer el dinero directamente de una cuenta bancaria, incluso si está a nombre de otra persona, siempre que el deudor figure como titular o beneficiario.

