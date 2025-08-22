Política de ‘Tolerancia Cero’ en EEUU: sepa qué es y a qué inmigrantes obliga a abandonar el país en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) en el cumplimiento de sus políticas antiinmigración, sigue poniendo en aprietos a la comunidad, descubra de qué se trata esta vez.

Lo primero que debe saber es que significa la política de ‘tolerancia cero’, esta se refiere a una práctica de inmigración, implementada originalmente por el primer gobierno del presidente Trump en abril de 2018.

Su principal objetivo era y sigue siendo, en su actual aplicación, el disuadir la inmigración ilegal en la frontera con México.

En 2018, la política estaba enfocada en ordenar que todos los adultos que cruzaran la frontera de forma irregular serían procesados penalmente por un delito federal.

Política de ‘Tolerancia Cero’ en 2025

Actualmente, aunque el anterior sigue siendo uno de sus enfoques, forma parte de una estrategia más amplia de deportaciones y restricciones a la permanencia legal, como lo reseña el portal de Heraldo USA.

En este sentido, y de acuerdo con los plazos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), varios grupos de inmigrantes caen bajo esta política.

Esto se debe a que perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) y se les exige salir de EEUU, a partir de septiembre de 2025.

El TPS es un programa migratorio de EEUU que protege a ciudadanos de ciertos países que enfrentan situaciones excepcionales que dificultan su regreso seguro.

TPS: estos son los inmigrantes afectados

Para entender esta nueva oleada de expulsión de inmigrantes, se debe tener presente EEUU ha decidido revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos que contaban con amparo temporal para residir legalmente en el país.

Que, en sus casos en particular, implica que deberán salir del país en septiembre de 2025.

Esta situación marca un cambio significativo para las comunidades migrantes, que debieron planificar su salida, o deben estar en proceso de ajustar sus situaciones legales antes de las fechas establecidas.

Entonces, según el calendario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las fechas de salida varían según cada nacionalidad.

Nicaragua: la protección temporal expiró el 5 de julio y oficialmente deberán abandonar EEUU el 8 de septiembre de 2025, respetando el periodo de gracia de 60 días.

Venezuela: el TPS terminó el 7 de abril de 2025 y los ciudadanos venezolanos tendrán que salir del país a partir del 10 de septiembre de 2025.

Siria: los beneficiarios de este estatus deberán dejar territorio estadounidense a partir del 30 de septiembre de 2025.

