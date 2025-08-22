¿Víctima de una pelea política? El repartidor de fresas atrapado entre Trump y el gobernador de California está en peligro de deportación

Suscríbete a nuestros canales

Un repartidor de fresas quedó involucrado en una operación de detención que coincidió con una conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, en la que se abordaban medidas políticas contra la redistribución de distritos promovida por el presidente Donald Trump. La información sobre este suceso fue extraída del portal web Los Angeles Times.

Así fue la detención: "Mala Suerte"

Ángel Rodrigo Minguela Palacios se encontraba realizando su trabajo cotidiano entregando cajas de fresas frente al Museo Nacional Japonés Americano, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron vestidos de camuflaje, algunos armados con rifles.

La acción coincidió en tiempo y lugar con la conferencia de prensa del gobernador Newsom, que denunciaba la intención del gobierno de Trump de usar estas redadas para intimidar a opositores políticos.

Minguela fue detenido bajo la acusación de haber excedido el plazo de su visa, un delito administrativo, y actualmente enfrenta un proceso de deportación.

Estos son los detalles del arresto

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando agentes federales armados y vestidos con equipo táctico realizaron una operación en Little Tokyo, cerca de la conferencia de prensa donde Newsom exponía su oposición a la redistribución de distritos impulsada por Trump.

Minguela, al verse rodeado, intentó esconderse dentro de su vehículo pero fue requerido para mostrar identificación pese a haber presentado una carta de derechos.

Fue arrestado por haber sobrepasado el tiempo de su visa, sin que se confirmara alguna acusación penal adicional. La operación fue parte de un despliegue basado en inteligencia relacionada con grupos criminales locales, aunque en el caso de Minguela se define como una infracción civil.

Impacto personal y contexto migratorio

Minguela, que lleva aproximadamente diez años en el país y dejó su estado natal en México a causa de violencia, es padre de tres hijos y se dedicaba a entregar productos frescos desde hace varios años sin interrupciones laborales.

Durante la detención, trató de comunicarse con su pareja para tranquilizarla, aunque esta no pudo responder por estar en una cita médica. Su familia y empleadores estuvieron atentos y realizaron varios intentos para visitarlo en el centro de detención federal, donde permaneció bajo custodia tras la detención.

Esta situación expone la realidad cotidiana de los trabajadores migrantes en California que afrontan operativos de inmigración en medio de disputas políticas nacionales.

