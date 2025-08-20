¿No más detenciones en EE.UU: de niños inmigrantes? La nueva decisión de la Corte Federal que cambia todo

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, una corte federal emitió un fallo que reitera la vigencia del Acuerdo Flores, una política que establece límites estrictos para la detención prolongada de niños inmigrantes.

Esta decisión deniega la petición de la administración federal anterior de terminar con dichas protecciones, reafirmando la obligación del gobierno de procesar y liberar a estos menores en plazos breves.

El fallo se dio luego de que defensores legales presentaran pruebas sobre casos de niños detenidos semanas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en condiciones calificadas como similares a las de una prisión. La información fue obtenida del portal web La Opinión.

Detalles del fallo judicial y sus implicaciones

La jueza federal de distrito Dolly Gee negó la solicitud de eliminar el Acuerdo Flores, un convenio que data de 1997 y que requiere la transferencia rápida de menores detenidos a tutores o centros autorizados, usualmente en un máximo de tres días.

El tribunal enfatizó que las instalaciones de la CBP están pensadas únicamente para detenciones a corto plazo y que mantener a niños allí por períodos extendidos viola esa normativa.

Adicionalmente, se ordenó que el trato a los niños en custodia cumpla con condiciones básicas de seguridad y bienestar, incluyendo mantener temperaturas adecuadas y control de iluminación para permitirles dormir.

La jueza también señaló que el incumplimiento por parte del gobierno expone a los niños a entornos inseguros y perjudiciales.

Condiciones inadecuadas en centros de detención prolongada

Organizaciones especializadas, como el National Center for Youth Law, alertaron sobre la existencia de niños que permanecen semanas o meses en centros de la CBP, instalaciones que deberían usarse exclusivamente para procesamiento breve.

Estas condiciones han sido descritas como psicológicamente dañinas y similares a las penitenciarias, incrementando la preocupación por el bienestar de los menores.

La defensa legal destacó que la naturaleza y diseño de estos centros no son apropiados para la permanencia de menores en custodia migratoria, y la corte coincidió en que es necesaria una actuación inmediata para limitar el tiempo que los niños pasan en estas instalaciones y asegurar su traslado a lugares adecuados con mayor rapidez.

