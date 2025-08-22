Vacante de empleo en Miami: requisitos para recibir paga de $21 por hora y seguro médico

Suscríbete a nuestros canales

Una reconocida empresa en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), ha lanzado una vacante de trabajo para las personas que puedan cumplir con cierto oficio, descubra cuál es el puesto y si tiene lo necesario para postularse.

En esta ocasión el empleador es Vizcaya Museum and Gardens Trust Inc, la entidad sin fines de lucro que se encarga de la gestión y operación del conocido Museo y Jardines Vizcaya en Miami.

De hecho, el Museo y Jardines de Vizcaya es un Monumento Histórico Nacional y un museo acreditado.

“Nuestra misión es preservar los recursos culturales y ambientales de la finca para involucrar a las personas en la conexión con el pasado, la comprensión del presente y la configuración del futuro. Nuestra visión es posicionar a Vizcaya como un lugar duradero, inclusivo e innovador que inspire a las personas a abrazar la vitalidad cultural y la sostenibilidad ambiental del mundo que nos rodea”, indican en la propuesta.

La propuesta ha sido difundida por el portal especializado de contrataciones, Indeed.

Sobre la vacante en Vizcaya Museum and Gardens Trust

Resulta que Vizcaya Museum and Gardens Trust está en la búsqueda de un/a “Maintenance Repairer”, o un/a “Reparador de mantenimiento”.

Este es un puesto de empleo a tiempo completo en 3251 South Miami Avenue, Miami, FL 33129.

“El reparador de mantenimiento es responsable de monitorear, reparar, actualizar y reemplazar los componentes de los sistemas, estructuras y edificios de la instalación, dentro, fuera y en los terrenos de la propiedad. El puesto es en el Equipo de Finanzas y Operaciones en el Departamento de Instalaciones y reporta al Jefe de Mantenimiento”, indican.

La persona contrata deberá, entre otras tareas, encargarse de:

Trabajar en cooperación con los técnicos de mantenimiento para garantizar que todos los sistemas de las instalaciones funcionen para minimizar cualquier impacto negativo en la operación diaria.

Utilice las habilidades de electricidad, plomería, HVAC, refrigeración, pintura, carpintería y cualquier otro oficio de construcción o especialidad.

Opere el equipo de limpieza para incluir limpiador automático de pisos, lavadora a presión, aspiradora regular y húmeda.

Limpie e inspeccione herramientas y equipos, ajuste y realice reparaciones menores, instale piezas nuevas.

Cargue y descargue materiales, ayude en el inventario y el almacenamiento.

Limpie los espacios públicos y privados, incluidos los baños, y elimine la basura y el reciclaje según sea necesario.

Garantice la seguridad del personal y los visitantes con la señalización adecuada, los puntales y otras medidas de notificación visual.

Proporcionar apoyo logístico para reuniones, programas y eventos, incluida la instalación y el desmontaje/almacenamiento de mesas, sillas, otros equipos y materiales.

Supervise los eventos en busca de problemas y los solucione de forma rápida y segura.

Brindar apoyo en el lugar durante los eventos, incluida la limpieza y el abastecimiento de los baños; limpiar después del evento.

Requisitos para obtener el trabajo

Al menos dos años de experiencia laboral en mantenimiento de edificios o oficios de construcción.

Diploma de escuela secundaria o GED.

Actitud positiva, buenas habilidades interpersonales, flexibilidad y compromiso con la colaboración y el servicio al cliente.

Fluidez en inglés y español y buenas habilidades de comunicación verbal.

Conciencia de calidad y atención al detalle, gestión del tiempo y habilidades multitarea; y capacidad para trabajar con una supervisión mínima.

Salario y beneficios + Postulación

La empresa ofrece un salario de hasta $21 por hora.

Estos son los factores que Vizcaya tendrá en cuenta a la hora de evaluar a los solicitantes y determinar la compensación

Experiencia laboral, capacitación y educación adicionales relevantes.

Español, criollo haitiano y otras habilidades lingüísticas.

Además, aseguran que otorgan:

Seguro de enfermedad

Plan de jubilación

Si considera que cumple con lo necesario y le interesa postularse para este empleo, puede hacerlo en el siguiente enlace: Reparador de mantenimiento - Miami, FL 33129 - Indeed.com.

