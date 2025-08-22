Uscis endurece criterios migratorios: descubra quiénes podrían enfrentar nuevas sanciones

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) anunció la implementación de nuevas directrices para fortalecer la detección de fraudes en el sistema migratorio.

Estas medidas buscan identificar a extranjeros que proporcionen información falsa o reclamen de forma engañosa la ciudadanía estadounidense para obtener beneficios migratorios indebidos.

Uscis actualiza manual de políticas y elimina defensas previas

Según información oficial publicada por Uscis, las nuevas guías entran en vigor de inmediato y aplican tanto a solicitudes pendientes como a las que se presenten en adelante.

El Manual de Políticas Volumen 8, Parte K, Capítulo 2, fue modificado para incorporar la jurisprudencia del caso Zhang, que reemplaza todas las defensas anteriores relacionadas con reclamos falsos de ciudadanía.

Además, las autoridades aclararon que ahora se evaluará la edad, el conocimiento y la capacidad mental del solicitante para determinar si existió intención subjetiva de obtener beneficios migratorios.

¿Cuáles y quiénes asumirán las consecuencias del nuevo criterio?

Los extranjeros que hayan incurrido en prácticas fraudulentas, incluyendo el uso de documentos falsos o declaraciones engañosas, enfrentarán consecuencias graves e inmediatas.

Esto incluye la inadmisibilidad permanente al país, la revocación de beneficios migratorios obtenidos y la imposibilidad de acceder a futuras solicitudes bajo cualquier categoría.

Asimismo, quienes hayan reclamado falsamente la ciudadanía estadounidense, incluso sin pleno conocimiento legal, ya no podrán apelar bajo las defensas que antes ofrecía el Departamento de Seguridad Nacional.

Impacto directo en solicitantes y procesos migratorios

Las nuevas guías son vinculantes y sustituyen cualquier interpretación anterior, lo que obliga a los funcionarios migratorios a aplicar el criterio de forma uniforme en todos los casos.

Por ello, los solicitantes deben revisar cuidadosamente sus expedientes y evitar cualquier tipo de declaración ambigua que pueda interpretarse como fraude ante la ley migratoria.

Uscis también ha intensificado sus campañas de concienciación para alertar al público sobre los riesgos de incurrir en prácticas ilegales durante el proceso migratorio.

