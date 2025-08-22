¿Se acabó la diversión? Por estos motivos cierran piscinas y parques de agua en esta ciudad de EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

Las piscinas de esta ciudad en Texas están a punto de cerrar sus puertas durante este verano.

De acuerdo con El Mañana, si te gusta nadar al aire libre, tienes solo un par de fines de semana para disfrutar de las últimas horas de sol en el agua.

La mayoría de las piscinas públicas ya no están abiertas, pero aún quedan estas tres opciones disponibles.

¿Cuáles son los últimos días para nadar en Laredo?

El departamento de Parques y Recreaciones de Laredo explica que la decisión de cerrar más temprano se debe a la falta de personal.

Muchos de los salvavidas son estudiantes universitarios y ya regresan a sus clases. Por esta razón, el personal es limitado, y solo pueden mantener abiertas algunas de las albercas principales.

Si deseas visitarlas, recuerda que solo operan durante los próximos dos fines de semana.

La alberca Sisters of Mercy estará disponible los días 23 y 30 de agosto.

Las albercas Bartlett y San Miguel operan los días 24 y 31 de agosto.

El horario para todas es de 2 a 7 de la tarde. Después de estas fechas, las albercas cierran por completo hasta el año que viene.

¿Qué pasa con los parques acuáticos?

A diferencia de las piscinas, los parques de agua de la ciudad tienen horarios especiales. También cierran por la temporada al final de agosto.

Todos los parques acuáticos operan el 23 y 24 de agosto, así como el 30 y 31 de agosto. El horario es el mismo que el de las albercas: de 2 a 7 de la tarde.

