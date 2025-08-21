¡Por solo $13.99! Disfruta de platos ilimitados de pasta en un restaurante de EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

Si la situación económica está afectando tus finanzas, es un buen momento para buscar promociones especiales que te ayuden a ahorrar, especialmente en comida. Por ejemplo, Olive Garden trae de regreso en agosto de 2025 una de sus ofertas más populares, la cual te permite comer mucho por poco dinero.

La National Restaurant Association reporta que los precios de los menús han subido más del 30% en los últimos cinco años. Este aumento es necesario para que los restaurantes mantengan su margen de ganancia promedio del 5%.

Por sólo $13.99 puedes comer toda la pasta que quieras en Olive Garden

Hoy en día, salir a comer puede ser un gasto considerable. Si cuidas tus finanzas, pero quieres disfrutar de una buena comida, aprovecha la promoción especial de Olive Garden que ha regresado.

En un comunicado a WFAA, Olive Garden declaró que "en una época en la que los precios parecen subir con cada temporada, Olive Garden mantiene el precio de su oferta más popular".

Es importante mencionar que, mientras otras cadenas de restaurantes continúan aumentando sus precios, esta oferta cuesta lo mismo desde 2022.

Por cuarto año consecutivo, Olive Garden trae de vuelta su famoso "Never Ending Pasta Bowl", un menú por solo $13.99 dólares. Con él, obtienes una comida completa que incluye pasta, sopa o ensalada y palitos de pan ilimitados.

El menú te permite elegir entre las siguientes opciones:

Pasta: fettuccine, espagueti, cabello de ángel o rigatoni.

Salsa casera: salsa de tres carnes picante, alfredo, salsa de carne, marinara de cinco quesos, marinara tradicional o champiñones cremosos.

Ingredientes extra: fritta de pollo crujiente, albóndigas o salchicha italiana por $4.99 cada uno.

Según un comunicado de Olive Garden a USA Today, las opciones del menú de pasta interminable te dan la posibilidad de crear hasta 96 combinaciones diferentes. Así, puedes disfrutar de tu platillo perfecto sin gastar una fortuna, reseña Solo Dinero.

Es importante mencionar que, los miembros del Club de la cadena ya pueden acceder al "Never Ending Pasta Bowl", mientras que Olive Garden ofrecerá la promoción a todos los demás comensales en sus restaurantes de todo el país a partir del lunes 25 de agosto.

