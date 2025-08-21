Gane hasta $17 por hora en Miami: empresa busca trabajador bilingüe y estos son los requisitos

Han lanzado una nueva propuesta laboral para aquellos que residan en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU) o sus alrededores, descubra de qué se trata y si tiene lo necesario para postularse.
En esta oportunidad el empleador es 5th HQ, una empresa de recursos humanos y reclutamiento que se especializa en conectar a organizaciones con talento en los sectores de logística, almacén y producción.
Cuenta con varias ubicaciones en Florida; incluyendo Doral, Fort Lauderdale, Miramar y Hollywood.
La vacante fue publicada en el portal especializados de empleos Indeed.
Sobre la propuesta de empleo de 5th HQ
En 5th HQ están en la búsqueda de un/a “Bilingual Office Assistant”, o un/a “Asistente de oficina bilingüe”.
Se trata de un puesto de jornada completa en Hialeah Gardens, FL.
La persona contratada deberá encargarse de:
- Responda las llamadas telefónicas y diríjalas a la persona o departamento apropiado.
- Responda a los correos electrónicos de manera oportuna y profesional.
- Revise y verifique la precisión e integridad de los documentos.
- Realizar tareas de entrada de datos, asegurando la precisión y la atención al detalle.
- Ayudar con las tareas generales de oficina, incluido el archivo, la programación y el mantenimiento de los suministros de oficina.
- Apoye a otros miembros del equipo con tareas administrativas según sea necesario.
- Brindar un excelente servicio al cliente a clientes y visitantes.
- Ayudar a organizar reuniones y eventos, incluida la preparación de materiales y la creación de salas de conferencias.
- Mantenga un entorno de oficina organizado y ordenado.
Requisitos exigidos para obtener el puesto + Salario
- Dominio bilingüe en inglés/español
- Experiencia previa en un entorno de oficina o en un puesto de servicio al cliente.
- Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de Microsoft Office Suite (Word, Excel, Outlook).
- Capacidad para manejar múltiples tareas y priorizar de manera efectiva.
- Comportamiento amable y profesional.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
La empresa ofrece un salario que va desde $16 y hasta $17 por hora, dependiendo de sus habilidades y experiencia en atención al cliente.
Si considera que cumple con lo necesario y desea postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Asistente de oficina bilingüe - Hialeah Gardens, FL - Indeed.com
