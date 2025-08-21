Gane hasta $17 por hora en Miami: empresa busca trabajador bilingüe y estos son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Han lanzado una nueva propuesta laboral para aquellos que residan en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU) o sus alrededores, descubra de qué se trata y si tiene lo necesario para postularse.

En esta oportunidad el empleador es 5th HQ, una empresa de recursos humanos y reclutamiento que se especializa en conectar a organizaciones con talento en los sectores de logística, almacén y producción.

Cuenta con varias ubicaciones en Florida; incluyendo Doral, Fort Lauderdale, Miramar y Hollywood.

La vacante fue publicada en el portal especializados de empleos Indeed.

Sobre la propuesta de empleo de 5th HQ

En 5th HQ están en la búsqueda de un/a “Bilingual Office Assistant”, o un/a “Asistente de oficina bilingüe”.

Se trata de un puesto de jornada completa en Hialeah Gardens, FL.

“Estamos buscando un asistente administrativo altamente organizado y eficiente para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será bilingüe, tendrá experiencia en una oficina o en un entorno de servicio al cliente y se sentirá cómodo manejando una variedad de tareas para garantizar el buen funcionamiento de nuestra oficina”, señalan en la propuesta.

La persona contratada deberá encargarse de:

Responda las llamadas telefónicas y diríjalas a la persona o departamento apropiado.

Responda a los correos electrónicos de manera oportuna y profesional.

Revise y verifique la precisión e integridad de los documentos.

Realizar tareas de entrada de datos, asegurando la precisión y la atención al detalle.

Ayudar con las tareas generales de oficina, incluido el archivo, la programación y el mantenimiento de los suministros de oficina.

Apoye a otros miembros del equipo con tareas administrativas según sea necesario.

Brindar un excelente servicio al cliente a clientes y visitantes.

Ayudar a organizar reuniones y eventos, incluida la preparación de materiales y la creación de salas de conferencias.

Mantenga un entorno de oficina organizado y ordenado.

Requisitos exigidos para obtener el puesto + Salario

Dominio bilingüe en inglés/español

Experiencia previa en un entorno de oficina o en un puesto de servicio al cliente.

Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Dominio de Microsoft Office Suite (Word, Excel, Outlook).

Capacidad para manejar múltiples tareas y priorizar de manera efectiva.

Comportamiento amable y profesional.

Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.

La empresa ofrece un salario que va desde $16 y hasta $17 por hora, dependiendo de sus habilidades y experiencia en atención al cliente.

Si considera que cumple con lo necesario y desea postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Asistente de oficina bilingüe - Hialeah Gardens, FL - Indeed.com

“Si usted es una persona motivada y organizada con las calificaciones requeridas, lo alentamos a postularse. Envíe su currículum detallando su experiencia relevante y por qué es una buena opción para este puesto de asistente administrativo. Esperamos revisar su solicitud”, instan.

